Grundschule Bergisch Neukirchen : Auf dem Weg zur Sportgrundschule

Yvonne Gebauer (links) probierte bei ihrem Besuch in der GGS Bergisch Neukirchen mit Mika und Janina Essenberg eine Vertrauensaufgabe aus, bei der man sich in die Arme des Übungspartners fallen lässt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Bergisch Neukirchen Die Gemeinschaftsgrundschule an der Wuppertalstraße stellte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer ihr Sportkonzept vor.

Vor sieben Jahren hat sich die Schule auf den Weg gemacht, ihren sportlichen Schwerpunkt herauszuarbeiten. Die Voraussetzungen dafür sind optimal, verfügt sie doch nicht nur über eine große Sporthalle samt -platz, sondern auch über ein Hallenbad. Das Sportkonzept, das in der Zeit entwickelt wurde, stellte Sportlehrerin Michaela Diederichs ausführlich vor. Das Wichtigste vorweg: „Uns geht es nicht darum, Leistungssportler an unserer Schule auszubilden. Bewegung ist ganz allgemein gut für die Kognition“, betonte Diederichs.

Das sportliche Angebot ist auch besonders vor dem Hintergrund wichtig, dass – so beobachten es Schulen, Kitas und Sportvereine – immer mehr Kinder die einfachsten motorischen Anforderungen nicht mehr erfüllen. Oftmals fehlen Kraft und Ausdauer. Das Bergisch Neukirchener Sportkonzept sieht insgesamt vier Sportstunden in der Woche vor – eine mehr als an anderen Grundschulen. Insbesondere der Schwimmunterricht liegt weit über dem Lehrplan: 80 Prozent der Kinder schließen die Schule mit dem Schwimmabzeichen in Gold ab, was voraussetzt, dass sie mehrere Schwimmstile beherrschen.