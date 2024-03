1930 und 1975 sind markante Daten für Leverkusen 50 oder 100? Gezerre um Stadtgeburtstag

Der Neujahrstag 2025 ist ein besonderer in Leverkusen. Es ist der Geburtstag der heutigen Stadt. Sie wird zarte 50. Denn am 1. Januar 1975 trat das Köln-Gesetz in Kraft. Das hatte in NRW etliche ältere „Geschwister“, etwa das Bielefeld-Gesetz, das Bonn- Gesetz, das Niederrhein-Gesetz. Alle basieren auf einer Überlegung aus den 1960ern. In Kürze: Die bis dahin geltenden Gemeindestrukturen sind nicht mehr zeitgemäß. Auftakt zur Gebietsreform in NRW. Damals kamen etwa Porz und Rodenkirchen zu Köln. Zu „Alt“-Leverkusen – Wiesdorf, Rheindorf, Schlebusch und Steinbüchel hatten sich 1930 zur Stadt Leverkusen zusammengeschlossen – stießen die Stadt Bergisch Neukirchen und die bisherige Kreisstadt des Rhein-Wupper-Kreises, Opladen. Es entstand, mit der Eingliederung auch vom Monheimer Stadtteil Hitdorf, das neue, kreisfreie Leverkusen.