250 Hebesatzpunkte : Gewerbesteuer runter, Interesse an Leverkusen rauf

Leverkusen Nach der digitalen Fachmesse Polis Convention bilanziert die städtische Wirtschaftsförderung: Der Standort ist stärker gefragt. Für Leverkusen in Düsseldorf mit dabei waren außerdem die Neue Bahnstadt Opladen GmbH (nbso) und die Stadt.

Die städtische Wirtschaftsförderung (WfL) verzeichnet nach eigenen Angaben dank der Leverkusener Niedrigsteuerpolitik mehr Anfragen von potentiellen Investoren. „Durch den gesenkten Gewerbesteuer-Hebesatz auf 250 Prozentpunkte Anfang des Jahres in Kombination mit den vielfältigen Bauvorhaben am Standort wächst das Interesse von Unternehmen und Investoren“, zog WfL-Geschäftsführer Markus Märtens jetzt eine positive Bilanz der digitalen Polis Convention in Düsseldorf, bei der Leverkusen am Auftritt der Region Köln/Bonn mitwirkte.