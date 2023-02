Hebesatzsenkung zündet Gewerbesteuer – Leverkusen legt trotz Krise zu

Leverkusen · Die Senkung der Gewerbesteuer wirkt sich offenbar positiv aus. Die Einnahmen steigen, mehr Firmen siedeln sich an. Mit flankierenden Maßnahmen will die Wirtschaftsförderung Unternehmen an den Standort locken.

10.02.2023, 16:59 Uhr

Leverkusen bleibt Chemiestadt, doch braucht sie weitere Steuerzahler, um finanziell intakt zu bleiben. Foto: dpa/Oliver Berg