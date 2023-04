In Leverkusen keine aktuellen Fälle bekannt Gewalt in Kitas – so schützt die Stadt die Kinder

Vor zehn Jahren wurde in der Stadt dieser Vorfall bekannt: In einer Kindertagesstätte soll ein autistischer Junge festgebunden worden sein. Die Mutter kam früher als erwartet, um ihr Kind abzuholen, sah ihren Sohn nach eigenen Angaben so und stellte Strafanzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei. Die Stadt prüfte den Fall. Kinder- und Jugenddezernent Marc Adomat hatte damals betont: „Festbinden oder anbinden wird in unseren Einrichtungen nicht toleriert.“