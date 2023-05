Prozess um Gewalt gegen 16-Jährige in Leverkusen-Lützenkirchen Angeklagter will sich erstmals zu Vorwürfen äußern

Die interessante Mitteilung kam ganz zum Schluss der letzten Sitzung: Der Angeklagte will etwas zu den Vorwürfen sagen. Sein Verteidiger kündigte eine Stellungnahme für den nächsten Verhandlungstag an. Vor der 20. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts wird derzeit ein Fall von Vergewaltigung und Körperverletzung verhandelt, bei dem ein damals 16-jähriges Mädchen in Lützenkirchen ein Jahr lang praktisch unter der Kontrolle einer marokkanischen Familie stand.