Tanz im Forum: Getanzte Einblicke in die Seele

Leverkusen Aditi Mangaldas und ihre Dance Company faszinierten mit ihrer Körpersprache.

Beide werden in ihrer abendfüllenden Produktion in bewegten Bildern beleuchtet, in gleicher Länge, aber unterschiedlichen Anteilen des traditionellen indischen Kathak-Tanzes, der für die Leiterin und ihr sechsköpfiges Ensemble die Basis bildet. Doch im ersten Teil „Knotted“ hat man sich bereits weit davon entfernt in Richtung Contemporary Dance, der dennoch Elemente des indischen Ursprungs erkennen lässt in einer gehetzten Welt.

Aditi Mangaldas, die hier und vor allem im zweiten Teil die Solorolle tanzte, scheint damit die Veränderung zu beschreiben, die eine moderne, technisierte Welt mit sich bringt. Aber sie schiebt die Verantwortung nicht einer Gesellschaft, den politischen oder wirtschaftlichen Mächten zu, sondern sieht die Ursache im Menschen an sich. Deswegen war es ihr wohl so wichtig, am Ende zu betonen, dass auch diese Seite in jedem von uns steckt und nicht nur die tiefe Sehnsucht nach Harmonie und Frieden, nach Ausgeglichenheit und Empathie, die der zweite Teil „Unwrapped“ vermittelte. In klassischen, fließenden goldfarbenen Kostümen mit den charakteristischen Glöckchen-Bändern an den Fußgelenken stampfte die Compagnie den eigenen rhythmischen Sound – auf der Stelle und fast unbeweglich. Und dann setzte die sinnliche Musik ein, die nun von vier Musikern am Bühnenrand live gespielt, gesungen oder rhythmisch auf einem Ton deklamiert wurde. Aufgerichtet bleiben die Körper im Gegensatz zur modernen Choreografie, und während die Füße laut Akzente setzen und Glöckchen schellen lassen, erzählen Arme, Hände und Finger in ästhetischen Bewegungen. Es gibt Annäherungen und Interaktionen. Daraus entwickelt die Compagnie-Leiterin ihr ebenso energisches wie sinnliches Solo, bei dem sie schließlich als dunkle Statue vor gelb-orange leuchtender Rückwand verharrt. Inspiriert vom Siddha-Bild aus dem Jainismus, der Buddhismus und Hinduismus beeinflusst hat. Es steht für die spirituell befreite Seele und den Verzicht von Gewalt.