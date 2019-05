Gesundheitstag : Superfood, die kleinen Gesundheitshelfer

Superfood für ein super Frühstück: Michael Borchert von der Bayer-Gastonomie zeigte den Gästen des Gesundheitstages ein paar Lebensmittel, die als Superfood wortwörtlich derzeit in aller Munde Karriere machen. Gut für den Körper sind sie sowieso. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Chempunkt in Wiesdorf lud ein zu Infos und Mitmachaktionen rund ums Wohlbefinden. Es wurde auch sportlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Beim „Gesundheitstag mit Aktionen“ drehte sich im Nachbarschaftsbüro Chempunkt an der Friedrich-Ebert-Straße am Samstag alles rund um richtige Ernährung und körperliche Gesundheit. So zeigte Michael Borchert, Food- und Beverage-Manager der Bayer Gastronomie beispielsweise auf, wie ein guter Start in den Tag mit einem gesunden Frühstück aussehen kann. Dazu hatte er einige Kostproben des so genannten Superfoods – das sind pflanzliche Lebensmittel mit hoher Nährstoffdichte – mitgebracht, die er auch zu Hause für sich selber nutzt. Etwa den als „Wunderkorn“ geltenden Chia-Samen. Zur gleichen Kategorie zählen auch die aus Südwest-Asien importierten Goji-Beeren. Allerdings gibt es zum exotischen Superfood fast immer eine heimische Alternative, vielleicht weniger cool, aber wesentlich günstiger.

Seit 2011 versucht die Bayer Gastronomie, gesunde Ernährung in der Kantine einzuführen und bietet unter dem Stichwort „Kantina vital“ die Möglichkeit, sich bewusst und ausgewogen zu ernähren, um die Vitalität in der schnelllebigen Arbeitswelt zu erhalten. Hochwertige Zutaten und schonende Zubereitung der Gerichte sollen Körper und Geist in Schwung halten.

Info Treffpunkt für Infos und Aktionen Das Nachbarschaftsbüro „Chempunkt“ ist als Bürger-Treffpunkt gedacht, in dem Mitarbeiter Interessierte mit Chempark-Infos versorgen. Zudem gibt es Veranstaltungenund Aktionen.

In Schwung zu bleiben ist für ältere Menschen besonders wichtig. Deshalb hielt das Team der Krankenkasse Pronova in Kooperation mit dem TSV Bayer 04 beim Aktionstag entsprechende Tipps bereit. Wer wollte, konnte Geschicklichkeits- und Gleichgewichtssinn auf dem „Balance Trainer“ unter Beweis stellen. Oder Wendigkeit im Alltag und kognitive Fähigkeiten im Zelt gegenüber prüfen lassen. In einem vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) konzipierten Test ging es speziell um die Kraft von Armen und Beinen, um Ausdauer, Hüft- und Schulterbeweglichkeit sowie Geschicklichkeit. Bettina Dornhaus-Schenk, beim TSV Bayer 04 zuständig für Seniorensport und Rehatraining, hat die Erfahrung gemacht, dass selbst 90-Jährige noch körperlich fit sein können, wenn sie sich entsprechend viel bewegen – frei nach dem Motto „Turnen bis zur Urne“, wie Professor Dr. Dietrich Grönemeyer einmal empfahl.

„Es muss kein Kraftsport sein, man kann sehr viel anderes Gutes für sich tun“, kommentierte die Trainerin ihr Anliegen und ergänzte: „Besonders wichtig sind Mobilisations-, Kräftigungs- und Dehnungsübungen. Denn die Kugelgelenke müssen in Bewegung bleiben. Geschieht dies nicht, kommt es häufig zu Schmerzen.“