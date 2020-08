Corona aktuell : Gesundheitsamt Leverkusen appelliert: Corona-Regeln einhalten

Leverkusen Die Zahl der akut Erkrankten ist ganz zart gesunken. Es gab von Freitag auf Samstag 13 neue Corona-Fälle, aber auch 15 weitere Genesene. Der Amtsarzt drängt auf die Einhaltung von Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregelungen.

Fallzahlen Am Samstag waren noch 52 Leverkusener akut an Covid-19 erkrankt, zwei weniger als am Freitag. Insgesamt gibt es 359 Betroffene (Freitag: 346), davon gelten 302 (Freitag. 287) als genesen. Bislang starben fünf Leverkusener in Zusammenhang mit dem Virus.