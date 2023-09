Gesundheitstag in Leverkusen Kein Fernsehen vor dem Schlafengehen

Die meisten Deutschen schlafen qualitativ schlecht und zu wenig. Dabei ist gesunder Schlaf für die Regeneration des Körpers und die Verarbeitung von Erlebnissen und Erinnerung durch das Gehirn unabdingbar. Auf dem Gesundheitstag vor dem Rathaus in Wiesdorf ließen einige Passanten nun die Qualität ihres Schlafes mittels Hightech-Brille des Instituts für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) in dessen Schlafmobil testen. Dazu bot Fachpersonal diverser Gesundheitseinrichtungen an diversen Ständen Gespräche rund um Krankheit, Vorsorge und Co. an.