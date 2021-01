Fahndung der Polizei : Gestohlenes Auto aus Leverkusen angeboten

Leverkusen Mit Bildern aus einem privaten Video sucht die Polizei nach einem Mann.

Er soll am 31. Oktober an der Kalkstraße in Manfort ein Auto gestohlen haben. Am Sonntagvormittag, 22. November, versuchte er dann, am Pohlstadtsweg in Köln-Brück einem Ehepaar (41w, 42m) aus Balingen das Auto zu verkaufen. Der 42-Jährige war auf einer Internetplattform auf den inserierten Audi aufmerksam geworden und schöpfte bei dem Treffen Verdacht. Der unbekannte „Verkäufer“ verschwand. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221 2290 entgegen.