Stadt Leverkusen wertet Geschwindigkeitsverstöße 2023 aus Mit Tempo 165 über die Mülheimer Straße

Wenn es eine Temposünder-Rekordstatistik in Leverkusen gäbe, wäre diesem Autofahrer vermutlich ein Platz auf dem Siegertreppchen sicher: Mit Tempo 165 raste er mit seinem Wagen die Mülheimer Straße entlang. Dumm nur, dass dort erstens nur 50 km/h erlaubt sind und zweitens die Stadt just zu dem Zeitpunkt der wilden Fahrt einen Blitzer an der Straße positioniert hatte. Die Person hinter dem Steuer – ob weiblich oder männlich, verrät die Stadt nicht – „erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot für drei Monate“.