Geschichtsverein und VHS zu 90 Jahre Leverkusen : Virtueller Vortrag zur Geschichte der Bahnstadt

Das frühere Ausbesserungswerk in Opladen in den 80er Jahren. Foto: IG Rheinisch Bergische Eisenbahngeschichte

Opladen Virtueller Vortrag skizziert die Geschichte des früheren Ausbesserunsgwerkes in Opladen. Damit setzen der Opladener Geschichtsverein und die Volkshochschule eine Reihe zur Stadtgeschichte fort.

Das Eisenbahnausbesserungswerk prägte hundert Jahre lang das Bild Opladens und beschäftigte zeitweise mehrere tausend Mitarbeiter. Seine Gründung 1903 gab den Startschuss zum rasanten Wachstum der langjährigen Kreisstadt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Geschichte im Stadtgebiet“ des Opladener Geschichtsvereins (OGV) in Kooperation mit der Volkshochschule Leverkusen referiert der Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Walter Buschmann am Mittwoch, 7. April, ab 18.30 Uhr online über die Geschichte des Werks und die Neugestaltung des Geländes als „Neue Bahnstadt“. Der Vortrag ist virtuell via Zoom verfolgbar unter https://zoom.us/j/93141413873?pwd=Mzd6WnpmRmsvVFZGYzlKcmxxajdsZz09, Meeting-ID: 931 4141 3873, Kenncode:184959) oder Facebook (www.facebook.com/OGV.Lev)

Einen Vortrag zur „Neuen Bahnstadt“ hatte Walter Buschmann bereits Anfang 2020 noch vor der Corona-Pandemie gehalten. Aufgrund des großen Interesses wird er nun online wiederholt. Im weiteren Verlauf des Jahres werden OGV und Volkshochschule im Rahmen der Reihe noch die Geschichte der Tillmann‘schen Fabrik in Neucronenberg (8. Mai) sowie des Chemparks in Wiesdorf (Juni) vorstellen.

Das neue Stadtquartier in Leverkusen ist auf der Ostseite fast fertig : Trotz Pandemie – so wächst die Bahnstadt

Das Veranstaltungsformat „Geschichte im Stadtgebiet“ umfasst ganz unterschiedliche Veranstaltungsangebote (Vorträge, Diskussionen, Konzerte, Besichtigungen, Filmvorführungen, ...), welche nicht in der Villa Römer – Haus der Stadtgeschichte, sondern an unterschiedlichen Orten im gesamten Leverkusener Stadtgebiet durchgeführt werden.

Drei Veranstaltungen als Rundgänge zu den historischen Standorten und Vorträge zur deren Geschichte werden ganz unterschiedliche Standortentwicklungen und Umgänge mit Denkmälern und Industriekultur in Leverkusen aufzeigen: Neucronenberg in Quettingen, Neue Bahnstadt in Opladen und Chempark in Wiesdorf. Auf Grund der Maßnahmen in Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus (Covid-19) wurde diese Veranstaltungsreihe auf 2021 verlegt.