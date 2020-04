500 Euro Preisgeld : Geschichtsverein verleiht Preis für Hobbyhistoriker

Opladen (bu) Anlässlich des 90. Stadtgeburtstags Leverkusens in diesem Jahr möchte der Opladener Geschichtsverein eine Person oder Organisation mit dem Liedtke-Wichmann-Preis auszeichnen, die sich um die Leverkusener Stadtgeschichte verdient gemacht hat.

Als Vorbilder für Bürgersinn und lokalhistorisches Engagement gelten die Namensgeber des Preises, Gertrud Liedtke (1943-2012) und Alfried Wichmann (1921-2012). Die Geschichtslehrerin und der Reformpädagoge lehren am Landrat-Lucas-Gymnasium. Ihr Ansatz war, Geschichte für „Jedermann“ erfahr- und erlebbar zu machen. Ihre besondere Aufmerksamkeit galt zudem der Förderung bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen von Geschichtsarbeit in der Stadt Leverkusen. Als Ehrenvorsitzende und Ehrenbeisitzer des Opladener Geschichtsvereins förderten beide in besonderer Weise das Interesse von jüngeren Menschen, die sich für die Belange der Stadtgeschichte einsetzten. „Ohne zu reglementieren oder gar zu gängeln schufen sie eine Atmosphäre und Arbeitsgrundlage für die Entwicklung von lokaler Geschichtsarbeit durch eine neue Generation mit deren Fragen und teilweise neuen Ansätzen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Geschichtsvereins.