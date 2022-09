Opladener Geschichtsverein : Geschichtsfest und historische Rundfahrten durch Leverkusen

Leverkusen Zum 19. Mal lädt der Opladener Geschichtsverein am Sonntag, 11. September, zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals zu einem Geschichtsfest in und rund um die Villa Römer, Haus-Vorster-Str. 6, ein.

Jochen Simon führt die Tour in die südlichen Stadtteile. Erster Halt ist am Alten Bürgermeisteramt in Schlebusch, das vom Hochwasser im vergangenen Jahr betroffen war. Nachdem der Putz abgeschlagen war, habe man alte Bauspuren im Keller gefunden, erzählt er. Jetzt sei die einmalige Gelegenheit, sich das anzusehen, bevor die Wände wieder verputzt sind. Am Freibad Bismarckstraße wird er dann etwas über die Leverkusener Bädergeschichte vermitteln, angefangen vom Freibadbau 1935 über die Erweiterung um ein Hallenbad in den 1960er Jahren bis zu Abriss und Neubau des Calevornia. Die zweite Tour durch die nördichen Stadtteile wird von Gregor Schier, ebenfalls Untere Denkmalbehörde Leverkusen, geführt. Erster Stop ist an der Villa Voos am Berliner Platz, die heute von der Awo genutzt wird, die dort über ihre Angebote informiert. Auch die Villa stand im Juli 2021 unter Wasser. Anschließend geht es zu einem Fachwerkhaus in Unterölbach an der Balkantrasse, das seit fast zwei Jahren aufwendig saniert wird und allmählich aus dem Dornröschenschlaf erwacht. „Das ist wenig bekannt, aber eines der interessantesten Baudenkmäler in Leverkusen“, ist Schier überzeugt. Um 13.30 Uhr bietet OGV-Vorsitzender Michael Gutbier einen Stadtrundgang auf dem Opladener Frankenberg an. Dabei wird er vor dem ehemaligen Landratsamt, dem Friedenberger Hof, der Landwirtschaftsschule und der Villa Römer etwas über die Geschichte der Objekte erzählen und den Stand der Diskussion zur „historischen Mitte“ Opladens.