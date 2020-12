Geschenkeaktion der Bürgerstiftung Leverkusen : 923 „Sterne“ für Kinder und Senioren

Leverkusen Auch im Corona-Jahr haben sich für die traditionelle Aktion „Sterntaler“ der Bürgerstiftung Leverkusen genügend Geschenke-Paten gefunden.

Ein breites Bündnis aus Leverkusener Vereinen, Unternehmen und Institutionen, aber auch privaten Spendern hat es auch unter schwierigen Bedingungen erneut geschafft, Freude zu verbreiten. Die Bilanz der von der Bürgerstiftung Leverkusen organisierten Aktion kann sich sehen lassen: In diesem Jahr sind insgesamt 923 Sterne und damit mindestens 923 Geschenke zusammengekommen, die die Sternpaten als „Wünscheerfüller“ besorgen und weihnachtlich verpackt der „Sterntalerzentrale“ zukommen lassen. Das ist gegenüber der Aktion im vergangenen Jahr nochmals eine Steigerung von 37 Sternen. Damit bei der Aktion „Sterntaler“ Gerechtigkeit gewahrt wird, sollen für die jeweiligen Geschenke nicht mehr als 20 Euro ausgegeben werden.

Ziel der Spendenaktion ist es, Kindern und alten Menschen eine Freude zu bereiten und zwar nicht wahllos, sondern dort, wo sie am nötigsten gebraucht wird: in Kindertagesstätten (Kitas), Kindergärten und Seniorenzentren.

2008 wurde die Spendenaktion ins Leben gerufen. In diesem Jahr werden neben sechs Kitas in Leverkusen zum dritten Mal auch Bewohner von zwei Seniorenzentren „beglückt“. In 13 Jahren „Sterntaler“ wurden bislang mehr als 9000 Geschenke gespendet und verteilt.