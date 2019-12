886 Weihnachtspäckchen : Geschenke-Rekord bei „Sterntaler“

Auch die Kindertagesstätte und das Familienzentrum Christus König an der Fröbelstraße machten mit und übergaben Manuel Bast von der Bürgerstiftung ihre Geschenke. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen 886 Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder und Senioren gepackt.

Einmal im Jahr gleicht die erste Etage in der Hauptstelle der Leverkusener Sparkasse der Weihnachtsmann-Zentrale. Wenn nämlich Hunderte verpackter Geschenke in gelbe Rollcontainer sortiert werden. Die sind mit ihren Bestimmungsorten gekennzeichnet, damit sie die gelben Weihnachtsmann-Trucks der Logistik-Firma Niesen am 16. Dezember zur richtigen Adresse bringen können. Bei seinen Mitarbeitern sind diese Touren ganz besonders beliebt, versichert Klaus Niesen, der zum zwölften Mal den Geschenke-Transport übernimmt. So oft hat die Spendenaktion der Bürgerstiftung „Sterntaler“ stattgefunden, sicher nicht zum letzten Mal.

Die Spendenbereitschaft ist enorm. Mit 228 Paketen ging es 2008 los. Inzwischen erfüllten Sterntaler über 8000 Weihnachtswünsche. Dieses Jahr wurde mit 886 Geschenken ein neuer Rekord aufgestellt. Damit ist Manuel Bast, zuständiger Mitarbeiter in der Bürgerstiftung, gut ausgelastet. Im Sommer beginnt er mit den Vorbereitungen, wenn er zusammen mit der Stadtverwaltung jene Kindergärten auswählt, in denen es besonders viele bedürftige Kinder gibt, die ihre persönlichen Weihnachtswünsche auf einen Stern schreiben dürfen. Die sind erstaunlich bescheiden, so dass die festgelegte Obergrenze von 20 Euro pro Paket leicht eingehalten werden kann. Da liest man nicht nur Spielzeuge wie Auto, Barbie oder Ball, sondern auch nützliche Dinge für die Schule wie Knete oder Buntstifte und Kleidung. Auf der Seite der Wünsche-Erfüller, Mitarbeiter beteiligter Firmen und Privatpersonen, steigen Bereitschaft und Nachfrage. Beim Auto-Zulieferer Caroustics, der erstmals dabei ist, hatte man zunächst 40 Wunsch-Sterne geordert. „Die waren nach einem Tag alle weg“, sagt Ufuk Yildirim. Daraufhin wurden 50 nachbestellt. Auch die Fußballer von Bayer 04 würden gerne mehr Sterne übernehmen, dasselbe gilt für andere langjährigen Partner wie die Stadtverwaltung, Paeschke GmbH oder Wirtschaftsjunioren. Für viele ist es eine Herzensangelegenheit.

Im UCB-Kindergarten „Mäuseturm“ bekommen die Kinder zu Hause sehr viel geschenkt. Deswegen sei es wichtig, ihnen zu vermitteln, dass es – auch in Leverkusen – viele Kinder gebe, denen es finanziell nicht so gut gehe, erklärt Leiterin Christa Müller. Diese Kita beteiligt sich auf Spender-Seite, ebenso wie die Kita Christus-König, wo die Geschenke in der Krippe gesammelt werden. Die steht im Flur, aber noch nie ist ein Teil weggekommen.