Bäume und Hotels : Gesamtschüler legen Bienenparcours an

Nicht nur Wildblumenwiesen sind ein willkommenes Buffet für Bienen. Die wenigsten wissen, dass auch verschiedene Bäume eine wichtige Nahrungsquelle für die fleißigen Bestäuber sind. Die Gesamtschüler aus Schlebusch wollen diese Wissenslücke schließen.

Die Technik AG der Schule hat aus Holz circa 20 Zentimeter große Waben mit Zahlen und einer Wild- oder Honigbiene ausgesägt und angemalt. Diese wurden dann an die pollen- und nektarspendenden Bäume gehängt. „Eine Erklärtafel am Bienenhaus des Naturgut Ophovens bezeichnet die Namen der markierten Bäume“, erklärte Ursula Görres-Glüsenkamp, Referentin des Naturgut Ophoven. „Dass Bäume so wichtig für Bienen sind, war mir lange nicht klar“, erklärte Vera Rottes, Geschäftsführerin der Neuen Bahnstadt Leverkusen.

Aber Leverkusen soll noch bienenfreundlicher werden. Deshalb haben die Wahlpflichtschüler Naturwissenschaft in der letzten Woche fleißig Unterschriften gesammelt. „Wir wollen, dass in der Stadt mehr bienenfreundliche Bäume gepflanzt werden“, erklärte der 14-jährige Tom. Die Stadt Düsseldorf mache es schon vor, so der Schüler. „Die pflanzen jetzt nur noch Baume, die sich nicht nur an das verändernde Klima und den Feinstaub in den Städten anpassen können, sondern gleichzeitig auch gut für den Bienenschutz sind.“ Jetzt hoffen die Schülerinnen und Schüler, dass die Stadt Leverkusen der Idee folgen wird. Bis Mitte Juni sammeln sie noch Unterschriften.