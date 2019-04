Geruchsbelästigung in Leverkusen : Feuerwehr rückt zur Giftmülldeponie an der A1 aus

Feuerwehrmänner legen beim Einsatz an der Deponie vorsichtshalber Schutzanzüge an. Foto: RP

Leverkusen Am Sonntagabend rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Giftmülldeponie an der A1 in Leverkusen aus. Anwohner hatten eine Geruchsbelästigung gemeldet.

Die Feuerwehr hatte gegen 18.30 Uhr Hinweise auf Gerüche, die aus dem Bereich des fraglichen Gebiets stammen könnten, erhalten. Dem gingen die Kräfte nach. Dabei legten die Feuerwehrmänner zur Sicherheit ABC-Schutzanzüge an und nahmen Messungen an einem Baustellenzelt vor. Außerhalb und innerhalb des Baustellenzeltes konnten aber keine Schadstoffe gemessen werden, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Im Bereich der Deponie werden derzeit Bauarbeiten zur Erweiterung der Autobahn 1 und zum Bau einer neuen Rheinbrücke ausgeführt.