Festlich und weihnachtlich war das Programm in der Kölner Philharmonie : Germania Opladen singt gemeinsam mit Polizeichor

Der Konzertsaal der Philharmonie Köln: Für den Männerchor Germania Opladen war es eine Ehre, dort aufzutreten. Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen/Köln Festlich und weihnachtlich war das Programm in der Kölner Philharmonie. Eugen Momot leitet beide Chöre. Neben Klassikern der Männerchor-Literatur wie Reichardtz’ Satz „Heilige Nacht“ oder „Wenn ich ein Glöcklein wär“ stimmten beide Chöre vereint auch Lieder in kölscher Mundart an.