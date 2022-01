Amtsgericht verhängt Geldstrafe von 800 Euro : Leverkusener nutzt seine Wohnung zur Drogenaufzucht

Die Aufzucht von Cannabispflanzen war jetzt Gegenstand einer Verhandlung gegen einen Leverkusener und einen Kölner am Amtsgericht in Opladen (Symbolbild). Foto: polizei/Polizei

Leverkusen Aus einer Wohnung in Leverkusen wurde zwischen dem 1. Januar und 9. September 2019 ein Gewächshaus für Cannabispflanzen. Der Mieter und dessen Komplize aus Köln mussten sich jetzt wegen des Anbaus und Handels der Drogen vor dem Amtsgericht verantworten.

In der Anklage wurde den Männern vorgeworfen, erst zwölf Pflanzen in einem kleinen, dann mehr als 30 in einem größeren Zelt angebaut zu haben. Nach Schätzungen eines Experten, ergab die erste Ernte einen Ertrag von etwa 450 Gramm Marihuana. Zur Abernte der zweiten Plantage kam es nicht, weil ein Brand ausbrach, den der Mieter unbemerkt löschen konnte. Die Pflanzen sollen wohl für rund 1200 Gramm gut gewesen sein.