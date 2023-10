Leverkusener angeklagt Gericht sucht Motiv für tödliche Messerstiche im Kiosk

Ein 35 Jahre alter Mann wurde getötet, als Täter hatte die Polizei schnell einen 58-Jährigen ermittelt. Der mutmaßliche Angreifer, der die Tat mit einem Messer ausgeführt hat, war Angestellter des Kiosks in Quettingen, in dem sich das Drama gegen 3.30 Uhr in der Nacht zum 30. April diesen Jahres abgespielt hat. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor.