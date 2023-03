Nach Brandstiftung in Leverkusen Gericht erklärt Angeklagten für nicht schuldfähig

Wie lange der 42-jährige Angeklagte letztlich in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben muss, wurde nicht bestimmt. Das hänge davon ab, wie sich seine Krankheit einer schizoaffektiven Störung entwickelt, begründete der Richter. Mit diesem Urteil folgte die das Kölner Landgericht im Fall des Brandstifters, der einen Container der Wohnanlage an der Heinrich-Claes-Straße in Küppersteg am 1. August vergangenen Jahres angezündet hatte, genau dem Antrag der Staatsanwaltschaft.