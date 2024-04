Geplante Feuerwache „Auf den Heunen“ in Leverkusen OP Plus stellt mahnende Tier-Plakate auf

Die neue Feuerwache für Opladen bleibt Thema. Derzeit wandert ein städtisches Beratungspapier durch die politischen Gremien, in dem es um die Machbarkeitsstudie geht, die die Stadt zu dem Vorhaben am Standort Auf den Heunen an der Solinger Straße erstellte. Pikant: Weiterhin gehört der Stadt ein Teil der benötigten Fläche für die neue Wache nicht (wir berichteten).