Jazztage mit Gentleman : Jamaika-Feeling im Forum

Gentleman bei den Leverkusener Jazztagen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Mit dem Auftritt von Gentleman endeten die Jazztage mit eher ungewöhnlichen Reggaetönen im Forum. Die Fans feierten den Kölner.

Mit einem lauten Knall und einer „fetten Reggae-Party“ sind die 40. Leverkusener Jazztage offiziell beendet. Zumindest auf der Hauptbühne im Forum Leverkusen. Mit Gentleman hatte sich das Team um Fabian Stiens einen Kölner Musiker eingeladen, der weltweit in der Reggae-Welt seit mehr als 20 Jahren für Furore sorgt.

2002 erlangte der Künstler aus der Kölner Südstadt nationales Aufsehen mit seiner „Journey to Jah“-Platte, die mit den gesellschaftskritischen Tracks „Dem Gone“ und „Leave us alone“ seine erste Gold-Platte einbrachte. „Confidence“ erreichte zwei Jahre später prompt Platin-Status und war mit über 200 000 verkauften Kopien eins der erfolgreichsten Alben der deutschen Reggae- und HipHop-Geschichte. Nicht wenige nostalgische Mitdreißiger und -vierziger Reggaefans dürften diese Platten noch in ihren CD-Schränken stehen haben.

Info Seit den 90er Jahren ist Gentleman erfolgreich Gentleman nennt sich der Reggae-Künstler aus Köln. Der 44-Jährige ist seit Mitte der 90er Jahre unterwegs, Gold- und Platinschallplatten-Preisträger sowie Gewinner zahlreicher Preise wie „Echo Pop“ oder den „Stone Love Award“.

So war es kein Wunder, dass im Forum nicht nur junge Menschen den tiefen Bässen des Roots-Reggae lauschten. Wer schon so lange Musik macht und stets am Zahn der Zeit bleibt, zieht mehrere Generationen in den Bann seines Charismas. Mit Leidenschaft und jeder Menge Power spielte Gentleman sich schnell in die Herzen seiner Fans. Das ist gut für die Jazztage Leverkusen, die sich durch solche kleinen Feinheiten wie diesem Konzert oder auch von Samy Deluxe nochmals einem ganz anderen Publikum öffnet, dass sonst keinen Zugang zum Jazz finden würde.

Dem Publikum zumindest ist das zunächst egal – so scheint es. Sie feiern den Künstler und seine Musik, die teilweise an die Bob Marley Zeit erinnert. Kein Wunder, denn Gentleman reist seit seinem 18. Lebensjahr immer wieder auf die Karibikinsel Jamaika. Modern Conscious Roots bezeichnen Reggae-Liebhaber seine Form der Musik. Die durchbricht er zwar selten, aber in Leverkusen passiert etwas, was Gentleman-Fans kaum für möglich gehalten haben: Der Künstler singt auch deutsche Texte. Das gab es noch nie.

Ungewöhnlich: Gentleman sang im Forum einige Lieder auch auf deutsch. Foto: Miserius, Uwe (umi)