„Wohnen für Hilfe“ in Leverkusen Generationen-Wohnprojekt scheitert an Vorbehalten

Die Idee ist einfach und vielversprechend: Studierende haben keine Bleibe, können aber helfen. Senioren haben ein Zimmer frei und können Hilfe brauchen. Das Leverkusener Konzept „Wohnen für Hilfe“ bietet jungen Menschen die Möglichkeit, in einen Haushalt einzuziehen und als Gegenleistung für eine verminderte Miete Arbeiten im Alltag abzuleisten. Im Jahr 2018 wurde in Leverkusen – in Anlehnung an das Projekt der Stadt Köln – mit der Arbeiterwohlfahrt das Projekt gestartet und als Teil eines Pakets zur „wirkungsorientierten Steuerung der offenen Seniorenarbeit“ finanziert. Nur vier Jahre später ist es gescheitert. „Aufgrund begrenzter Ressourcen und fehlender Akzeptanz bzw. Resonanz der Zielgruppen ist eine Weiterführung des Projektes nicht zweckmäßig“, heißt es in einem Bericht der Stadtverwaltung. „Die Verwaltung wird in Gesprächen mit den Trägern abschließend anregen, ob eine Aktivierung in ehrenamtlicher Arbeit möglich ist“, heißt es weiter.