Bauwirtschaft : GBO: Wohnungsenteignung bringt nichts

Opladen Der Bauverein Opladen über die derzeitige Politdiskussion und innerstädtische Nachverdichtung in Leverkusen.

Für Fass und seinen Kollegen Alexander Dederichs läuft die politische Diskussion in die falsche Richtung und kommt zu spät. „Sie hätte vor zehn Jahren geführt werden müssen. Die Politik hat zu spät erkannt, was auf den Märkten los ist, dass es in großen Städte immer hochpreisiger zugeht, zum Beispiel.“ Stattdessen habe man die Konzentration von riesigen Wohnungsgesellschaften zugelassen, die ihre Bestände nicht im Griff haben. „So viel Personal kann man nicht haben, dass man beispielsweise 300.000 Wohnungen im Bestand gerecht werden kann“, verdeutlicht Dederichs. Über eine Nachverdichtung in den Städten möge die Politik nicht so recht nachdenken. „Klar, dabei darf man nicht die Fehler der 70er Jahre wiederholen“, betont Dederichs und nennt ein Beispiel, dem der GBO zu Ansehnlichkeit verholfen hat: der Hochhauskomplex an der Vereinsstraße. „Da hat man früher in eine zweigeschossige Umgebung einfach einen Achtgeschosser gebaut.“ Das Haus hat der GBO für 5,4 Mio. Euro saniert, öffentlich gefördert. Auch die gerade begonnene Modernisierung der Ewald-Flamme-Straße 2-4 ist öffentlich gefördert.