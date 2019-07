Altbau in Schlebusch wird abgerissen : Gemeinde baut neues Pfarrhaus

Zug um Zug wird das alte Pfarrhaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch An der Martin-Luther-Straße soll an der Stelle des alten evangelischen Pfarrhauses ein Neubau entstehen.

Mit dem neuen Pfarrhaus an der Martin-Luther-Straße will die evangelische Kirchengemeinde Schlebusch ein Zeichen setzen – auch gegen den Trend der Landeskirche, Pfarrhäuser abzuschaffen. Stattdessen soll der Geistliche nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich wieder in die Mitte seiner Gemeinde rücken. Denn das bisherige Pfarrhaus wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. „Wir versprechen uns von der Maßnahme eine Stärkung und Aufwertung für Schlebusch und für das Leben vor Ort“, erklärt Pfarrer Gunnar Plewe.

Ehe Plewes Amtskollege Jürgen Dreyer – beide Geistliche teilen sich eine Stelle – seine angemietete Dienstwohnung an der Morsbroicher Straße verlassen und in das neue Pfarrhaus einziehen kann, muss er sich noch gedulden. Seine aktuelle Wohnung bezog er mit seiner Familie überhaupt nur, da das Pfarrhaus vermietet war, als er vor neun Jahren nach Schlebusch kam. „Doch es hat sich gezeigt, dass die Situation dort ziemlich ungünstig ist“, beschreibt Plewe, „denn es gibt keinen separaten Amtsbereich, in dem auch mal Leute empfangen werden können.“ Weil zudem die Präsenz in der Gemeinde fehlte, wurde die Reaktivierung des Amtssitzes beschlossen.

Info Reges Gemeindeleben mit Jugendarbeit Die Gemeinde Die evangelische Kirchengemeinde Schlebusch zeichnet sich durch ihr reges Gemeindeleben aus. Unter anderem werden in der Friedenskirche zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und Vorträge angeboten. Die Angebote der „ejs“ sind ebenso bunt wie vielfältig, sie wurden landes- und bundesweit ausgezeichnet.

Doch sämtliche Pläne wurden verworfen, als sich herausstellte, in welch desolatem Zustand das rund 50 Jahre alte Gebäude war: Im Keller hatten sich Feuchtigkeit und Schimmel ausgebreitet, die Wände waren nicht isoliert, das Dach undicht. Nachdem auch das dritte Gutachten zum gleichen Ergebnis kam und eine Kernsanierung aus Kostengründen ausgeschlossen wurde, fassten Presbyterium und Gemeindeversammlungen Ende 2019 den einstimmigen Beschluss: Ein Neubau muss her.

Sobald die Entkernung und der Abriss in diesen Tagen erledigt sind, können in etwa zwei Wochen die Bauarbeiten für das Fertighaus beginnen. Erst kommt die Bodenplatte, darauf wird ein sogenanntes KfW-Effizienzhaus gesetzt, bei dem der Primärenergiebedarf um 60 Prozent reduziert ist. „Wenn man verschwenderisch mit der Energie umgeht, fallen Kosten in Höhe von etwa 20 Euro an“, schildert Plewe. Der Wohnraum soll etwa 160 Quadratmeter umfassen, dazu kommt ein Amtszimmer mit separatem Eingang. Die Kosten liegen laut Plewe im mittleren sechsstelligen Bereich.