Schulbeginn in Leverkusen : „Gelbe Karte“ für Elterntaxis

Leverkusen Die Schule hat am Mittwoch begonnen, und auch die I-Dötzchen sind unterwegs. Für die Polizei ein wichtiger Anlass, auf die Gefahren auf dem Schulweg hinzuseisen – Schüler und Eltern, aber auch die Autofahrer allgemein.

Das Thema „Eltern-Taxi“ und die damit verbundenen zusätzlichen Gefahren durch Autos im nahen Umfeld von Schulen steht auch dieses Jahr wieder im Fokus. An der Gemeinschaftsgrundschule am Friedenspark in Rheindorf wurden Viertklässler vorbereitet, mit selbst erstellten „gelben Karten“ die Eltern zu verwarnen, „die in Eile zu schnell unterwegs sind und ihren Nachwuchs am liebsten bis vor das Klassenzimmer fahren würden“, schreibt die Polizei.