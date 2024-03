CDU befragt Anwohner der Sandstraße in Leverkusen-Opladen Diffuses Licht und „Buckelpiste“ auf dem Gehweg

Am Ende müssten so häufig Bäume gefällt werden, um der Verkehrssicherungspflicht bei der Stadt nachzukommen. Der Erhalt von Bäumen solle aber ebenso Ziel sein wie die Beseitigung von Gefahrenstellen, mahnt die CDU. „Es stellt sich daher die Frage, wie die Verwaltung dieser – an vielen Stellen der Stadt vorkommenden – Situation begegnen möchte.“ Der Gehweg sei in Gänze asphaltiert, kleinflächige Reparaturversuche von Wurzelaufbrüchen seien über die gesamte Länge der Straße gut erkennbar. Aktuell gleicht der Gehweg „im wahrsten Sinne einer Buckelpiste, Schönheitsreparaturen sind nach Auskunft der TBL nicht mehr möglich, weil diese nur in weiteren Deckschichten Asphalt bestehen könnten, was sich bei den vielen Grundstückseingängen und -einfahrten aber nicht als Lösung anbietet“, fasst Itzwerth zusammen. Zudem seien mitunter auch die Baumeinfassungen sehr klein, moniert die Union, die nun einen entsprechenden Antrag in die Bezirksvertretung II eingebracht hat.