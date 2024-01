Statistiker rechnen mit gestiegener Geburtenrate 2023 in Leverkusen Gegen den Trend: Baby-Boom in Leverkusen

Vielleicht geht es 2024 genauso weiter wie 2023. Dass der keine Paco am ersten Tag des Jahres im Klinikum auf die Welt wollte, lässt hoffen. Auf viele Geburten in Leverkusen. Denn die Stadt schwimmt beim Thema gegen den Trend in Nordrhein-Westfalen: Während in NRW nach einem Geburtenhoch 2021 (175.386 Kinder) die Zahlen wieder zurückgehen, könnte die Stadt für 2023 ein Plus verzeichnen.