Meditatives Malen in Leverkusen : Ukrainerinnen verarbeiten den Krieg in Bildern

Stolz präsentieren die ukrainischen Frauen, was sie unter Anleitung von Elena Büchel (ganz hinten links) gemalt und gezeichnet haben. Die Bilder können im Katholischen Bildungsforum an der Manforter Straße in Leverkusen erworben werden. Der Erlös fließt in den Wieraufbau des kriegszerstörten Landes. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen „Meditatives Malen“ nennt Elena Büchel das Konzept, das sie in ihren Kursen für geflüchtete Frauen anwendet. Die Levekusener Künstlerin stammt selber aus der Ukraine. Jetzt sind die Bilder ihrer Schülerinnen in einer Ausstellung zu besichtigen.

Im Katholischen Bildungsforum an der Manforter Straße wird aufgeregt geflüstert. Auf Deutsch und auf Ukrainisch. Die Eröffnung der Ausstellung steht bevor. „Als im Frühjahr die ersten vor dem russischen Angriffskrieg geflüchteten Menschen nach Leverkusen kamen, ist mir die Idee gekommen“, erzählt die pädagogische Mitarbeiterin Martina Böhm. Die Idee: ein Malkursus für Ukrainerinnen. Erdacht, getan: Seit Juni treffen sich die Teilnehmerinnen einmal pro Woche. Inzwischen ist es schon der dritte Kurs in Folge.

Künstlerin Elena Büchel, die das Projekt begleitet, und Martina Böhm halten bei der Vernissage eine kleine Eröffnungsrede. Erst auf Deutsch, für die deutschen Besucher, dann übersetzt Elena Büchel ins Ukrainische. „Es ist ein Herzensprojekt“, sagt die Künstlerin, die selber aus der Ukraine stammt. Beifall, Sekt wird ausgeschenkt, die Schau ist eröffnet.

Methodisch hat sich Elena Büchel für „Meditatives Malen“ entschieden. Das hat sie selber entwickelt. Es geht nicht um das Erlernen einer ausgefeilten Maltechnik, sondern um den Malprozess und wie man darin aufgeht und zur Ruhe kommt. „Ich bringe jede Woche kleine Texte zu verschiedenen Themen mit und leite den Meditationsprozess an“, erklärt Büchel. Die Ukrainerinnen sollen durch das Malen mit ihrem Schmerz, dem Heimweh und ihren Ängsten umzugehen lernen. Angesichts der eigenen Erlebnisse vor und während der Flucht sowie der täglichen Schreckensmeldungen aus ihrem durch Russland terrorisierten Heimatland ein schwieriger Prozess.

Teilweise seien die Sitzungen sehr emotional, erzählt Büchel. Aber oft auch fröhlich. Die Frauen sind bei dem, was sie malen, völlig frei. Jede geht anders mit dem Erlebten um. Das spiegelt sich auch in den Bildern. Manche sind bunt. Sehr bunt. Sie zeigen Regenbögen und Symbole des Friedens. Auch die ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb sind auf vielen Bildern zu entdecken. An einer Wand sind dunklere Bilder ausgestellt. Es wurde nur die Farbe Schwarz gewählt, um das Erlebte aufs Papier zu bringen. „Das Malen vom Erlebten und die Auseinandersetzung damit hat eine heilende Wirkung“, ist Elena Büchel überzeugt. Die einzelnen Werke unterscheiden sich aber nicht nur in der Farbauswahl. So hängen an den Wänden des Bildungsforums Kreidezeichnungen, Aquarelle und Bleistiftzeichnungen nebeneinander.

Die Ukrainerinnen gehen von Bild zu Bild. Lachen gemeinsam und sprechen über ihre Kunstwerke. Eine ist Tatiana. Sie kam im März mit ihrer Familie nach Leverkusen. „Wir waren mit der ganzen Familie zusammen im Urlaub, als der Krieg ausbrach“, erzählt sie. So habe die ganze Familie direkt nach Deutschland flüchten können, auch ihr Ehemann und ihre Söhne, die so dem Kriegsdienst entgingen. „Ich male am liebsten das Meer“, sagt Tatiana. Sie sei auf einer Insel im Weißen Meer zwischen Karelien und Barentssee nördlich von Russland aufgewachsen. Die Bilder vom Meer erinnerten sie an ihre Kindheit und beruhigten sie.

Die meisten der Frauen im Malkursus sind ohne ihre Ehemänner oder Partner nach Deutschland geflüchtet. So werden an diesem Abend viele Fotos und Videos gemacht, um sie in die Heimat zu schicken, zum Teil auch an Söhne im wehrfähigen Alter. Eine der Ukrainerinnen präsentiert ihre Zeichnungen. Auf einer schwarzen Unterlage sind viele weiße Linien zu erkennen, teils sanft gezeichnet, wie Wellen. Andere sind dick und zackig, die Kreide wurde fest aufs Papier gedrückt. „Manchmal nehme ich einfach einen Pinsel in die Hand und bin ganz überrascht, was rauskommt“, erzählt die Schöpferin des Werks. Sie überlege sich nicht vorher, was sie zeichnen möchte, sondern schaue einfach, was ihre Hände während der Meditation machen: „Die Linien sind ein Spiegelbild meiner Gefühle in dem Moment“.