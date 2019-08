Trotz Bruchstelle : Friedhof: Baum 20/46 soll standsicher sein

Fachleute der Stadt prüften die Trauerbuche in Manfort, von der kürzlich ein dicker Ast abbrach.

Trotz der großen offenen Wunde am Stamm, die vom Abbruch eines mächtigen, geschätzt mehrere hundert Kilo schweren und über elf Meter langen Astes Ende Juli erzählt (wir berichteten). Außer kleineren Sachschäden an Gräbern hatte der Astabwurf keine Folgen. Auf den Wegen unterhalb des Baumes befand sich niemand. Anderswo in Deutschland zertrümmerten solche Riesenäste, die selbst einem Baum ähneln, beispielsweise reihenweise geparkte Autos.

Die Besonderheit am Manforter Baum mit der Registrierungsnummer 20/46: Direkt an der Bruchstelle wächst ein weiterer schwerer Ast. Laut Experten des Fachbereichs Stadtgrün besteht trotzdem kein Anlass zur Sorge: Dieser Ast sei bruchsicher. Das Gesamtfazit der Baumkontrolle lautete: „Der Baum ist leicht geschädigt, jedoch bruch- und standsicher. Eine Kroneneinkürzung (so genannter Kronensicherungsschnitt) wurde beauftragt.“ Mit weiteren Astabbrüchen rechnet die Stadt derzeit nicht. Frische Sägeflächen durch die Sicherheitsrückschnitte im kranken Bereich zeigen, dass es durchaus auch hohle Äste an der etwa 80 Jahre alten Trauerbuche gibt. Eine vorsorgliche Fällung des imposanten Baumes ist laut Stadt Leverkusen aber nicht vorgesehen.