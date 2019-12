Gefahr unter Bäumen : „Posse am Dhünnweg“ – FDP kritisiert Stadtverwaltung

Leverkusen Gefahr durch Totholz: 44.000 Euro für Absperrungen ausgegeben. Ein Gutachten bringt weitere Kosten. Liberale sprechen von „Geldverschwendung“.

(RP) Die FDP kritisiert den städtischen Umgang mit Absperrungen am Dhünnweg. Mehr als 44.000 Euro habe die Absperrung des Fußweges an der Dhünn in Schlebusch bereits verschlungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. „Und da – das geht aus der Antwort der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) auf zwei Anfragen der FDP-Ratsgruppe hervor – die Stadt sich mit der Entfernung des Totholzes Zeit lässt und erstmal ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellen lassen wird, werden die Kosten weiter steigen.“ Denn der Weg entlang der Dhünn sei bei der Bürgerschaft beliebt, und mindestens ein Wegpate liefere sich eine Kraftprobe mit den TBL und öffne die Sperren immer wieder.