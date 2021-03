Kostenpflichtiger Inhalt: Gefährlicher Abfall in Leverkusen : Schadstoffe an Schwellen im Hitdorfer Hafen

Die Kranschienen auf dem Hafenplatz sind stark belastet. Unter anderem die Beseitigung erhöht die Kosten für die Verschönerung des Areals. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Hitdorf Belastete Bestandteile des Gleisstücks an den Hitdorfer Kränen müssen als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Sowohl an den Schwellen als auch am Schotter ist der Schafstoffgehalt erhöht, meldet die Stadt.