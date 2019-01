Seine Tiere hatten einen Spitz tot gebissen : Kampfhunde-Halter aus Leverkusen hat NRW verlassen

Der American Staffordshire steht auf der Liste gefährlicher Hunde. (Symbolbild) Foto: ddp/dpa

Leverkusen Mehrere Hunde haben in Leverkusen an Weihnachten einen Zwergspitz angefallen und so schwer verletzt, dass das Tier wenig später starb. Der Hundehalter hat NRW nun mitsamt seiner Tiere verlassen.

Der Halter der Hunde, die an Heiligabend in Leverkusen einen Zwergspitz angegriffen und durch Bisse getötet haben, muss nun mit einem Entzug der Hunde rechnen. Der Mann hatte sich laut Polizei am Tag nach der tödlichen Attacke auf einer Kölner Wache gemeldet und seine Personalien hinterlassen. Es tue ihm leid, gab er zu Protokoll.

Die Beamten leiteten die Personalien umgehend an das Ordungsamt der Stadt weiter. Doch trafen die städtischen Ordungshüter trotz mehrmaliger Besuche an der angegebenen Adresse niemanden an. Inzwischen habe die Behörde den Mann über Handy erreicht, berichtet Stadtsprecherin Heike Fritsch. Nach seinen Angaben halte er sich mit den Hunden derzeit nicht in NRW auf. Zur Sache habe er sich nicht äußern wollen und die Angelegenheit einem Anwalt übertragen.

Fakt ist: Der Mann (31) ist seit September in Leverkusen gemeldet, die gefährlichen Hunde aber offenbar nicht. Nach Zeugenangaben soll es sich um vier American Staffordshire Terrier handeln. Zunächst war die Rede von fünf Tieren. Angeblich sollen sie frei gelaufen sein. Gegen den Halter liegt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung vor.



„Gefährliche Hunde muss man anmelden,“ sagt Fritsch. „Und man darf nur einen halten, zudem muss der Halter seine Eignung nachweisen.“ Was gefährliche Hunde sind, das regelt das Landeshundegesetz. Dort sind die Rassen klar benannt, darunter befindet sich auch der American Staffordshire Terrier. „Wir bleiben dran“, sagt Stadtsprecherin Fritsch.