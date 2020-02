Leverkusener Reaktionen auf Anschlag in Hanau : Verein organisiert Mahnwache

Leverkusen Die Karnevalisten haben an Altweiber einen Moment inne gehalten. „Wir haben eine Schweigeminute für die Opfer von Hanau eingelegt“, sagt Uwe Krause, Chef des Festausschusses Leverkusener Karneval (FLK).

Richrath wendet sich mit deutlichen Worten an die Leverkusener: „In Leverkusen, wie in vielen Orten an Rhein und Main, sind jetzt eigentlich die fröhlichsten Tage des Jahres. Der Karneval steht für Offenheit, Lebensfreude und Toleranz. Wir Jecken sollten angesichts dieser erneuten rassistisch motivierten Gewalttat zusammenstehen und die Grundwerte von Freiheit, Demokratie und Achtung der Menschenwürde offensiv verteidigen“, betont Richrath auf der städtischen Internetseite. „Der Hass darf niemals gewinnen. Daran sollten wir gerade jetzt an Karneval denken.“

Gedenken will der Verein „InterLev“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, interkulturelles Leben in der Stadt zu fördern, am Freitagnachmittag der Opfer mit einer Mahnwache auf dem Rathaus-Vorplatz. „Wir leben in einer beneidenswerten Demokratie, die alle in unserem Land lebenden Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Farbe und Religion die gleichen Rechte, insbesondere das auf Leben, garantiert. Alle aufrichtigen Demokraten sind aufgefordert, sich für den Erhalt unserer Demokratie und gegen den aufkommenden rassistischen neuen Wahn einzusetzen und sich nicht in den Fängen rechtsextremistischer und populistischer Parteien begeben“, sagt Vereinsvorsitzender Jannis Goudoulakis. „Denn sie sind die geistigen Mittäter solcher menschenverachtenden Verbrechen und sie dürfen in Deutschland nicht wieder politische Macht erlangen.“