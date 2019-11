40 Jahre : Schaurige Geburtstagsparty der Leverkusener Grünen

40 Jahre Grüne in Leverkusen: Nicht unbedingt ein Anlass zum Gruseln. Den bot vielmehr die Halloween-Nacht an dem Tag. Kostümierte Gäste sorgten für gute Stimmung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Passend zu Halloween feierte die Umweltpartei ihr 40-jähriges Bestehen im Sensenhammer. Politiker anderer Parteien gratulierten im Kostüm.

40 Jahre Grüne Leverkusen. Die Partei feierte am Halloween-Abend im alten Gemäuer des Industriemuseums Sensenhammer in Schlebusch. Das Fest und seine Besucher markierten augenfällig die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Was für ein Unterschied zu 1979! Damals hätten viele Leverkusener Politiker der CDU oder der SPD einen Grünen-Vertreter nicht mal mit der Kneifzange angefasst.