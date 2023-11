Johannes Nießen baut neues Bundesinstitut auf Gebürtiger Opladener macht Karriere in Berlin

Er ist nicht der Erste, der aus Leverkusen nach Berlin wechselt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Grünen-Politikerin Nyke Slawik und lange vor ihnen auch Bruno Wiefel haben es vorgemacht. Doch mit ziemlicher Sicherheit ist Johannes Nießen der erste Amtsarzt und gebürtige Opladener, der die Karriereleiter hinaufsteigt. Aktuell lebt der 66-Jährige in Bad Neuenahr. Geboren in Opladen und aufgewachsen in Lützenkirchen, ging er zwischen 1964 und 1967 zur dortigen katholischen Grundschule, ehe er das Opladener Landrat-Lucas-Gymnasium bis zum Abitur 1976 besuchte. Zum Medizinstudium wechselte er nach Aachen und Bonn. Die Ausbildung zum Allgemeinmediziner absolvierte er im Remigius-Krankenhaus. „Ich erinnere mich sehr gerne an meine Kindheit und Jugendzeit in Opladen. Besonders an die sonntäglichen Wanderungen im Bergischen Land denke ich gerne zurück“, beschrieb der promovierte Mediziner und Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) unlängst.