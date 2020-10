Gemeinnütziger Bauvereins Opladen : Hohe Nachfrage bei barrierefreien Mietwohnungen

Leverkusen Die Jahreshauptversammlung des Gemeinnützigen Bauvereins Opladen (GBO) digital statt. Trotzdem wurden tolle Ergebnisse präsentiert.

Denn die jüngste Versammlung war zugleich die erste digitale und allein der Corona-Pandemie geschuldete Zusammenkunft in der 120-jährigen Geschichte des Bauvereins, dessen tragende Säulen nach wie vor durch soziales Engagement und modernes Management geprägt sind.

Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,4 (Vorjahr 1,7) Mio. Euro und einem Bilanzgewinn von rund 415.000 (374.000) Euro, das Ergebnis erlaubt die Ausschüttung einer Bruttodividende in Höhe von 2,5 Prozent. Der Wohnungsmarkt in Leverkusen sei – mit Ausnahme des oberen Mietpreissegments – als angespannt zu bewerten, berichtete Tosun, die im Januar 2019 als Nachfolgerin des kaufmännischen Vorstands Bernd Fass übernommen hatte.