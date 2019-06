Quartiersentwicklung : GBO gestaltet das Bild von Opladen neu

Auch an der Vereinsstraße ist der Gemeinnützige Bauverein Opladen (GBO) aktiv. Er investiert sowohl in Neubauten als auch in die Modernisierung des Bestands. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Unter anderem an der Kölner Straße wird derzeit gebaut. Wegen des Mangels an Bauland setzt der Bauverein verstärkt auf Nachverdichtung.

Mansardendächer In den 1980er und 1990er Jahren erlebte die Dachform eine Renaissance, insbesondere im Siedlungsgürtel von Großstädten. Als Vorteil gilt die verbesserte Nutzbarkeit von Dachgeschossen in Häusern mit mehr als zwei Vollgeschossen.

Etwa zeitgleich mit der Fertigstellung in der Kölner Straße soll der Rohbau in der Kämpchenstraße 5-11 beendet sein. Dort hatte der GBO schon 2014 das ehemalige Heggendruck-Gelände erworben, später den städtischen Parkplatz und ein weiteres Grundstück in der Birkenbergstraße zugekauft, so dass die Genossenschaft jetzt im Besitz des gesamten Eckgrundstücks ist. Im ersten Bauabschnitt wird die Kämpchenstraße bebaut, die Fertigstellung ist Herbst 2020 beabsichtigt. Im Hinterland entsteht eine Tiefgarage für 56 Fahrzeuge, dazu kommen 35 oberirdische Stellplätze. In der Birkenbergstraße – aktuell ist dort noch die Filiale der Deutschen Bank – sind im zweiten Bauabschnitt bis zu 30 Wohnungen und Gewerbeflächen vorgesehen. Das Vorhaben ist noch in Abstimmung mit der Stadt.