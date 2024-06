Kulinarik und Katastrophenschutz aus Leverkusen Gastronom serviert schwarz-rot-goldene Currywurst zur EM

Während Bundestrainer Julian Nagelsmann die Mannschaft auf das Turnier vorbereitet hat, ist auch so mancher Gastronom in der Stadt auf Ideensuche gegangen. Unter anderem im Herkenrath Hof in Schlebusch ist dabei die „schwarz-rot-goldene Currywurst“ rausgekommen. „Unser Küchenchef hat tief in die Farbtöpfe der Natur gegriffen und ein Meisterwerk geschaffen, das nicht nur die Geschmacksnerven, sondern auch die Augen verwöhnt“, verspricht das Lokal. Und verrät: „Die schwarze Soße besteht aus einer geheimen Mischung von Gewürzen und Tintenfisch-Tinte. Das rote Element wird klassisch mit einer pikanten Curry-Soße umgesetzt, während das goldene Finish durch eine delikate Mango-Curry-Soße erreicht wird.“ Kresimir Kozina, Inhaber des Herkenrath Hofs, der zum Public Viewing in den Innenhof des historischen Gebäudeensembles am Rande der Schlebuscher Fußgängerzone einlädt, ergänzt: „Wir wollten zur EM etwas Einzigartiges schaffen, das unsere Gäste begeistert und zugleich die Fußballleidenschaft feiert.“