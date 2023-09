Neue Gastro in Leverkusen Altes Paffrath-Haus wird zum Sushi-Palast

Opladen · Das „Sushicino” in der Opladener Innenstadt ist eröffnet. Wie der Name schon sagt, finden in dem Restaurant Sushi-Liebhaber alles, was das Schlemmer-Herz begehrt.

08.09.2023, 11:51 Uhr

Willkommen im neuen Sushicino! Mitinhaberin Souad Belhadj ist für den Service zuständig. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Michelle Jackel

Wer neugierig in die Fenster des neu eröffneten Sushi-Restaurants an der Kölner Straße blickt, gerät ins Staunen. Was den Opladenern einst als das Paffrath-Haus bekannt war - ein 123 Jahre geführtes Traditionsgeschäft - ist nun kaum mehr zu erkennen. Wo bis vor wenigen Jahren Schreibutensilien und Spielzeug verkauft wurden, stehen jetzt hinter großen, klaren Fenstern Stühle aus Samt, hochwertige Tische und grüne Pflanzen.