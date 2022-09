Gas- und Strompreise steigen ab Januar weiter : So will der Leverkusener Energieversorger helfen

So will der Leverkusener Energieversorger helfen

Leverkusen Anfang 2023 steigen die Preise für Strom und Gas erneut, kündigt die Energieversorgung Leverkusen an. Sie, die Stadt und die Sparkasse bieten Bürgerhilfe an.

Gemeinsam wollen sie den Bürgern Hilfe anbieten, die nahe an deren Sorgen sind. Unabhängig davon betonte Oberbürgermeister Uwe Richrath mit Blick auf ständig steigende Energiekosten: „Jeder Einzelne muss beitragen, den Energieverbrauch zu drosseln.“ Um darüber hinaus Kosten in städtischen Gebäuden einsparen zu können, empfehle er der Verwaltung, zwischen Weihnachten und Neujahr in die Betriebsferien zu gehen, außerdem jeweils freitags vorerst einen Heimarbeitstag einzurichten. Trotz aller Schwierigkeiten fand Richrath allerdings auch tröstende Worte: „Wir haben schon viele Krise in der Stadt gemeistert. Und diese Krise schaffen wir auch.“