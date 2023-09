Ermittlungen wegen versuchten Mordes Nach Gasflaschenwurf: Tatverdächtige nicht mehr in Gewahrsam

Zum Glasflaschenwurf Anfang September vom Ärztehochhaus in der City C hakte die FDP bei der Polizei zum Ermittlungsstand nach. Der sieht so aus: Die beiden vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen (15) sind nicht mehr in Polizeigewahrsam. Auch der dritte wohl beteiligte Jugendlicher „hat sich auf einer Polizeiwache gestellt“. Bei den Wurfgeschossen handele es sich um handelsübliche Lachgasflaschen.