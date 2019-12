Feuerwehreinsatz in Rheindorf : Gartenlaube komplett in Flammen – ein Verletzter

Klägliche Überreste eines Gartenhauses: Die Laube in Rheindorf brannte am Samstag komplett runter. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rheindorf Ein Anwohner kommt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf Wintergarten.

Das Brennholz tat, was es sollte, es brannte sprichwörtlich wie Zunder: Einsatzkräfte der Feuerwehr Leverkusen rückten am Samstag zu einem Feuer an der Unstrutstraße in Rheindorf aus.