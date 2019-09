Eintauchen in die alte Musikkultur der indonesischen Hauptinsel Java : Gamelan-Konzert – Grenzgänger spielen im Forum

Eintauchen in die alte Musikkultur der indonesischen Hauptinsel Java

Leverkusen Besucher tauchten in die alte Musikkultur der indonesischen Hauptinsel Java ein.

Oh – ein staunendes Raunen ging durch die Publikumsreihen, als die Scheinwerfer das Gamelan-Instrumentarium auf der bisher unbeleuchteten Bühne in warmes Licht tauchte. An ein Arsenal von Gefäßen, Kochtöpfen und Deckel erinnern die hängenden Gongs und Klangstäbe und die Kesselgongs, die auf einer Art verziertem Bettgestell aufgereiht sind. Vertraut erscheinen nur die Gambang mit ihren hölzernen Klangstäben im Vordergrund, die sich bei uns als Xylophon durchgesetzt haben oder die Trommeln.