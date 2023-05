Wettannahmestelle in Leverkusen-Schlebusch „Buchmacher“ darf in Fußgängerzone öffnen

Das Schild „Bet 3000“ prangt über der Fensterzeile neben dem Eingang an der Bergischen Landstraße 46. Damit dürfte das seit ein paar Jahren andauernde Kapitel „Wettannahmestelle in der Schlebuscher Fußgängerzone – ja oder nein“ beendet sein. Im Sinne des Betreibers. Nicht in dem derer, die schon vor zwei Jahren gegen die Ansiedlung im Ladenlokal der früheren Traditionskneipe „Apfelbäumchen“ eine Petition gestartet hatten.