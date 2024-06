Fußgängerzone in Leverkusen-Wiesdorf wird zu lebendiger Kulturmeile 60 Stände – 400 Tänzer – ein Fest

So fühlt sie sich in ihrem Tun bestätigt. Das ist aber nicht nur aufgrund der Zahlen so, sondern auch die direkten Reaktionen der Betrachter seien positiv, erzählte sie. Viele Passanten hätten sie angesprochen, ihr für die willkommene Buntheit in der Fußgängerzone gedankt. „Die ist ja sonst tot – da läuft man durch, und das war es dann“, sagte die Organisatorin. Stadtchef Uwe Richrath, der das Festival mit ein paar Worten eröffnete, ist ebenfalls ein Fan des jungen Vereins. Er lobte Houben für ihr Engagement, das es schaffe, die Leute mitzunehmen und zu begeistern, das friedliche Miteinander, das wichtig sei, und die Jahrzehnte, die sich Houben nun bereits ehrenamtlich einsetze.