Nach Vorfall in Leverkusen-Küppersteg Fußgänger angefahren – Polizei sucht Zeugen

Nach einer Kollision mit einem Fußgänger (47) am 19. April sucht die Polizei jetzt nach einer beteiligten Autofahrerin und weiteren Zeugen. An dem Tag soll der Mann gegen 19.45 Uhr den Europaring in Höhe Karl-Ulitzka-Straße an einer Fußgängerampel überquert haben. Die Autofahrerin soll zu diesem Zeitpunkt aus dem Mühlenweg kommend nach links auf den Europaring abgebogen sein und dabei den Leverkusener angefahren haben.